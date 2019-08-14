Москва, , 15:37 — REGNUM

В России на сегодняшний день действуют жёсткие правила и регламенты, направленные на предотвращение пожаров, аварий и других катастроф. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пожарные Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Достаточно жёсткие правила, достаточно жёсткие регламенты существуют и по линии МЧС, и по линии нашей пожарной службы, и по линии других контролирующих органов», — уточнил официальный представитель Кремля, добавив, что введение более ужесточённых режимов не требуется.

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При этом Песков подчеркнул, что при принятии решений по законодательному регулированию различных сфер важно учитывать не только необходимость обеспечения безопасности, но и интересы бизнеса и экономики страны в целом, чтобы одно не мешало другому.

«Поэтому здесь ведётся круглосуточная систематическая работа по линии всех государственных органов и проверяющих служб, органов и ведомств», — сказал Песков.