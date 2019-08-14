Нур-Султан, , 15:28 — REGNUM

Развитие нефтегазовой отрасли Казахстана обсудили президент республики Касым-Жомарт Токаев и министр энергетики Канат Бозумбаев, сообщили 14 августа в пресс-службе главы государства.

Глава ведомства представил президенту информацию об итогах работы министерства за семь месяцев 2019 года. Токаев был проинформирован о состоянии нефтеперерабатывающих заводов и положительной динамике привлечения инвестиций. Глава государства, в свою очередь, положительно оценил развитие отрасли.

Напомним, 14 августа в министерстве энергетики Казахстана заявили, что Таджикистан начал импортировать казахстанский бензин. Месячный объем экспорта составит около 20 тыс. тонн.

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