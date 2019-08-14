Серпухов, Московская область, , 15:25 — REGNUM

Глава городского округа Серпухов Московской области Дмитрий Жариков уходит в отставку. Его прошение 14 августа принял Совет депутатов округа.

На сайте административного округа размещено обращение Жарикова к жителям, в котором он поблагодарил руководство региона за содействие в решении городских вопросов, а также выразил признательность «команде единомышленников».

«Нам удалось многое, но остаются и нерешённые проблемы. Уверен, что новая команда продолжит все начинания и добьётся ещё больших успехов, а Серпухов и дальше будет развиваться», — отметил он.

Отмечается, что в отставку градоначальник изъявил желание уйти по собственному желанию.