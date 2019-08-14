Казань, , 15:24 — REGNUM

Новый посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в своей поездке по стране посетит в первую очередь Казань. Об этом он сообщил журналистам.

«Первый город, я думаю, это будет Казань», — сказал посол и добавил, что делегация КНР прибудет на чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills, а он будет сопровождать делегацию.

Следующей точкой станет Владивосток, посол будет сопровождать делегацию Китая на Восточном экономическом форуме, сообщает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, чемпионат WorldSkills будет проходить в Казани с 22 по 27 августа. Ожидается, что церемонию открытия посетит премьер-министр Дмитрий Медведев, а закрытия — президент РФ Владимир Путин. На чемпионат приедут около 200 тыс. гостей, около 1,3 тыс. участников, мастерство которых оценят аналогичное количество экспертов по разным компетенциям.