Москва, , 15:23 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп во время недавней телефонной беседы с российским лидером Владимиром Путиным сообщил о скорой смене посла США в РФ. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Также, по словам официального представителя Кремля, глава Белого дома уведомил Путина о том, что кандидатура нового посла будет внесена уже в ближайшее время.

«Владимир Путин отметил, что на период работы Хантсмана в качестве главы диппредставительства США в России пришёлся один из самых тяжёлых периодов истории наших двусторонних отношений», — добавил Песков.

Однако пресс-секретарь Путина считает, что, несмотря на это, посол старался перевести отношения США и России в конструктивное русло.

Добавим, что сам Хантсман в качестве самого главного своего достижения на посту посла США в РФ назвал сохранение «открытых дверей» для предпринимателей. Дипломат отметил, что России и США, невзирая на историю отношений, необходимо продолжать диалог и «пытаться понять друг друга». Однако, считает Хантсман, странам это не удается сделать в достаточной степени, так как возникло недоверие в отношениях.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа стало известно о намерениях действующего посла США в России Джона Хантсмана уйти в отставку. В своём письме, адресованном американскому президенту Дональду Трампу, он выразил желание покинуть пост не позднее 3 октября 2019 года. Позднее супруга Хантсмана сообщила, что она с семьей вернётся в Соединённые Штаты через полтора месяца.

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