Москва, , 15:22 — REGNUM

В Кремле поинтересуются у министерства образования и науки деталями его нового приказа, который регламентирует общение российских ученых с иностранными коллегами. Об этом 14 августа заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Не видел этого текста. Это Минобрнауки? Обязательно поинтересуемся», — прокомментировал представитель Кремля появление новых инструкций.

По его словам, если новые требования похожи на инструкции для разведчиков, то «это выглядит как перебор». Вместе с тем Песков добавил, что никто не отменял научно-промышленный шпионаж, который имеет место «24 часа в сутки семь дней в неделю» и нацелен против российских ученых.

Напомним, ранее сообщалось, что министерство образования и науки ужесточило правила контактов российских учёных с иностранными коллегами. Так, в частности, встречи с иностранцами должны проводиться работниками «в количестве не менее двух человек». Таким же образом должны осуществляться и контакты с представителями иностранных организаций, имеющими российское гражданство.

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