Нур-Султан, , 15:16 — REGNUM

При Фонде первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева планируют создать «Академию Елбасы», сообщает 14 августа агентство «Казинформ» со ссылкой на фонд.

Отмечается, что «Академия Елбасы» станет оператором программы «Eл үміті», направленной на поддержку талантливой молодежи в Казахстане и за его пределами. В рамках новой инициативы планируется разработать методические пособия, программы обучения, стажировок и грантов.

В рамках программы в каждом регионе Казахстана планируется создать центры выявления и поддержки талантливых молодых людей. В течение двух лет планируется сформировать группу из 500 молодых лидеров в различных направлениях.

Напомним, в начале августа исполнительный директор фонда первого президента Асет Исикашев представил Нурсултану Назарбаеву проект «Eл үміті».

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