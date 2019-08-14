Москва, , 14:57 — REGNUM

Региональные и федеральные власти прикладывают максимум усилий для борьбы с лесными пожарами, которые полыхают в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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За сутки площадь пожаров-отказников в России значительно увеличилась

«Работают все очень напряжённо и с максимально возможной эффективностью, — уточнил официальный представитель Кремля. — До седьмого пота и этого нельзя не замечать».

Также Песков попросил не забывать и о целом ряде факторов, каких как географическое положение страны и её масштабы, климатические феномены, умышленные поджоги, которые «до сих пор имеют место».

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Пресс-секретарь главы государства добавил, что российский лидер Владимир Путин ежедневно получает оперативные сводки по лесным пожарам, также его информируют и о принятых для их ликвидации мерах.

Как сообщало ИА REGNUM, лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке полыхают с конца июня. На сегодняшний день, согласно данным МБУ «Авиалесоохрана», площадь возгорания тайги достигла 2 743 000 га. Больше всего возгораний, которые решено не тушить (42 пожара), находятся в Красноярском крае (1 020 028 га).