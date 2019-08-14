Тбилиси, , 14:50 — REGNUM

МИД Грузии распространил специальное заявление в связи с продолжением процесса возведения «искусственных заграждений» у села Гугутианткари Горийского муниципалитета и выразил возмущение очередными «незаконными действиями России».

«Подобные деструктивные шаги крайне усложняют и без того тяжелое гуманитарное положение населения, проживающего вблизи от линии оккупации, и ведут к дальнейшей дестабилизации ситуации», — считают в Тбилиси.

По заявлению внешнеполитического ведомства, грузинская сторона продолжает интенсивную работу с сопредседателями Женевских международных переговоров, Миссией наблюдателей ЕС и представителями аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса, чтобы мировое сообщество «приняло действенные меры для приостановки этого незаконного процесса».

МИД Грузии обращается к России и призывает ее прекратить незаконные действия и выполнить все обязательства по соглашению о прекращении огня, подписанному при посредничестве ЕС 12 августа 2008 года.

Как известно, под так называемыми «искусственными заграждениями» грузинская сторона имеет ввиду ввозводимые югоосетинскими властями пограничные сооружения.