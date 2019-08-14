Москва, 14 августа 2019, 14:49 — REGNUM
Законопроект, упрощающий иностранным туристам приезд в Россию, подготовил МИД. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 августа, проект закона размещен на портале правовых актов.
Внешнеполитической ведомство предлагает разрешить оформление визы в Россию не только на основании купленного у оператора тура, но и на основании подтверждения о бронировании гостиницы.
Одновременно планируется увеличить максимальный разрешенный срок пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации на основании обыкновенной туристической визы с одного месяца до шести месяцев.
Законопроект еще предстоит обсудить правительству РФ. В случае поддержки инициатива будет внесена в Госдуму.