Мюнхен, Германия, , 14:48 — REGNUM

Административный суд Мюнхена вынес прецедентное решение в пользу мигранта, остановленного на границе Германии и депортированного в Грецию в 2018 году: немецкие власти должны вернуть его обратно в Германию. Об этом пишет газета Süddeutsche Zeitung 14 августа.

Суд счел незаконным решение управления полиции, отказавшего человеку во въезде и проводившего его на самолет до Греции. Решение полиции основывалось на соглашении между Германией и Грецией, достигнутом летом 2018 года. Тогда власти Германии потребовали закрыть свои границы от беженцев, «прописанных» в других государствах Европейского союза. Соответственно, греческая сторона должна забирать с территории Германии мигрантов, уже получивших убежище в Греции. Аналогичное соглашение было достигнуто с Испанией.

С помощью этих соглашений правительство Германии пыталось успокоить часть населения страны, уставшую от постоянного миграционного потока. Летом 2018 года переговоры с государствами, ответственными за беженцев, едва не привели к расколу правящей коалиции ФРГ.

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