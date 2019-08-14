Киев, , 14:50 — REGNUM

Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) официально перестала существовать, войдя в состав так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщает 14 августа парламентская газета «Голос Украины».

Запись о том, что неканоническая православная церковь перестала существовать, внесена в реестр юридических лиц, предпринимателей и общественных объединений. УАПЦ реорганизована путем присоединения к созданной в декабре 2018 года ПЦУ.

Также указано на отклонение всех доверенностей, выданных на представительство Украинской православной церкви до 29 января 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля была упразднена неканоническая Украинская православная церковь (УПЦ) Киевского патриархата. Она присоединилась к Киевской митрополии Православной церкви Украины (ПЦУ) и все функции её уставных органов перешли к новой церковной структуре.

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