Кишинёв, , 14:44 — REGNUM

Башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах, переизбранная на второй срок, принесла 14 августа присягу, как член правительства Молдавии. Как передает ИА REGNUM, Влах принесла присягу в присутствии президента Молдавии Игоря Додона и премьер-министра Майи Санду.

Додон поздравил Влах и заверил ее в «полной поддержке со стороны руководства страны».

Президент также сообщил, что будет продвигать гагаузов на государственные должности в стране. Так, новым послом Молдавии в Турции, по его словам, станет один из бывших башканов Гагаузии. Додон не назвал имя, но речь, вероятно идет, о Дмитрии Кройторе, который был башканом с 1999 по 2002 годы и был незаконно отстранен от должности тогдашним коммунистическим руководством Молдавии во главе с Владимиром Ворониным.

Отметим, что согласно молдавскому законодательству, башкан Гагаузии имеет статус члена правительства Молдавии.

Ирина Влах победила на прошедших 30 июня выборах башкана, набрав 92% голосов. 19 июля в Комрате прошла инаугурация главы автономии.

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