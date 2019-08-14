Киев, 14 августа 2019, 14:49 — REGNUM
Украине нужно срочно начинать переговоры с Россией касательно продления договора на транзит газа, заявил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко, сообщил 14 августа официальный сайт партии.
По его мнению, украинской газотранспортной системой должен управлять международный консорциум. Это обеспечит сохранение транзитного потенциала Украины, уверен политик.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что у Украины есть «план б» на случай прекращения российского газового транзита в январе 2020 года.
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