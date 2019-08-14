Екатеринбург, 14 августа 2019, 14:20 — REGNUM
Руководитель дорожного агентства «Уралуправтодор» Алексей Борисов продвинулся по карьерной лестнице. Об этом сообщает ЕАН.
По данным источника, он возглавил федеральное казённое учреждение «Упрдор Москва — Нижний Новгород».
И.о. главы «Уралуправтодора» пока назначили главного инженера агентства Александра Бедусенко.
Напомним, «Уралуправтодор» напрямую подведомственно Росавтодору и отвечает за федеральные дороги УрФО, за исключением ЯНАО и Челябинской области. Агентство также ответственно и за ремонт данных дорог.
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