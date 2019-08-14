Амман, , 14:15 — REGNUM

Власти Иордании сняли с производства художественный фильм, в котором упоминаются «исторические связи еврейского народа со страной», об этом 14 августа сообщает Associated Press.

Фильм повествует о мальчике, обнаружившем в древнем иорданском городе табличку, содержащую надпись на иврите, в Израиле узнают о находке и направляют «российскую преступную группировку» на поиски подростка.

Причиной запрета на создание фильма стало опасение, что упоминания о еврейском присутствии на данных территориях может открыть дверь для территориальных притязаний Тель-Авива.

Несмотря на то, что подобный вариант событий маловероятен, он отражает напряженность в отношениях между государствами, которые вели боевые действия до подписания мирного соглашения в 1994 году.

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