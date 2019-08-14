Киев, , 14:10 — REGNUM

Государственное финансирование партий может быть полезным для Украины, заявил глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, сообщило 14 августа издание «Украинская правда».

«Это механизм, который дает возможность развивать политическую культуру в стране», — считает Разумков.

Он признал, что были случаи, когда деньги использовались не по назначению, в частности на них покупалась реклама политсил, или деньги направлялись в структуры, не связанные с политикой.

«Поэтому это, как и любой другой механизм, он может быть как полезным для демократии в государстве, так и отрицательным. Здесь будет зависеть от того, кто как этим молотком будет управлять», — добавил Разумков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на сайте президента Украины была опубликована петиция о прекращении государственного финансирования деятельности партий, набравших более 2% голосов на выборах. Инициатива набрала боее 25 тыс. голосов и должна быть рассмотрена президентом Украины Владимиром Зеленским.

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