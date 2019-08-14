Киев, 14 августа 2019, 14:10 — REGNUM
Государственное финансирование партий может быть полезным для Украины, заявил глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, сообщило 14 августа издание «Украинская правда».
Он признал, что были случаи, когда деньги использовались не по назначению, в частности на них покупалась реклама политсил, или деньги направлялись в структуры, не связанные с политикой.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на сайте президента Украины была опубликована петиция о прекращении государственного финансирования деятельности партий, набравших более 2% голосов на выборах. Инициатива набрала боее 25 тыс. голосов и должна быть рассмотрена президентом Украины Владимиром Зеленским.
Читайте также: Зеленский рассмотрит петицию об отмене финансирования непроходных партий