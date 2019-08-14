Киев, , 14:05 — REGNUM

Вопрос отстранения Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) не является первоочередным для команды президента Зеленского.

Об этом сегодня, 14 августа, журналистам заявил новоизбранный депутат от партии «Слуга народа», представитель президента Украины в парламентеРуслан Стефанчук.

По его словам, на сегодня пул законодательных инициатив от партии «Слуга народа» перевалил за 300 законопроектов.

«Там есть разные наработки, в том числе и вопросы, связанные с переформатированием многих направлений, которые касаются и столицы Города-героя Киев. Вопрос в том, когда это будет и в каком формате? Это вопрос дискуссии в парламенте. Всему свое время», — рассказал Стефанчук.

Сегодня же пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук отметил, что правительство Украины отказалось рассматривать согласование Офиса президента на увольнение Виталия Кличко с должности председателя КГГА.

«Вопросы согласования увольнения Виталия Кличко согласовано… Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться не будет», — сообщил прессе Рябчук.

ИА REGNUMнапоминает, что 30 июля руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что ему предлагали 20 млн долларов за то, чтобы «не двигать» Кличко с должности председателя КГГА.

Ранее Богдан обратился к правительству с просьбой уволить мэра Киева Кличко с должности председателя КГГА.

В настоящий момент Кличко совмещает два поста — избирательный (мэра Киева) и утверждаемую центральной властью должность главы Киевской горгосадминистрации. Известный свой политической лояльностью с экс-президенту Порошенко Кличко имееет полную власть в столице Украины.

30 июля стало известно, что премьер-министр Владимир Гройсман находится в отпуске, поэтому в течение последних двух недель заседаний правительства Украины не было.