Санкт-Петербург, , 14:04 — REGNUM

Петербургскую избирательную комиссию упрекнули в пассивности при рассмотрении в судах жалоб кандидатов на неправомерные действия избиркомов муниципальных образований (ИКМО) в ходе местных выборов в Петербурге. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 14 августа в ходе заседания ЦИК РФ член комиссии Александр Кинёв, обращаясь к главе горизбиркома Петербурга Виктору Миненко.

Он напомнил, что в начальной стадии петербургской муниципальной компании некоторые ИКМО «вели себя безобразно, блокировали подачу документов (кандидатами)». После этого в ряде МО решением Горизбиркома был продлен срок подачи документов.

«Сейчас СМИ сообщают о том, что идет ряд судебных процессов, где оспаривается подача кандидатами документов в те сроки, которые определил Горизбирком, и таких кандидатов с избирательной гонки снимают. При этом Горизбирком в таких судебных заседаниях участия не принимает, хотя привлекается в качестве заинтересованного лица», — рассказал член ЦИК, попросив Миненко прокомментировать этот факт.

Отвечая, глава Горизбиркома Петербурга заявил, что, пользуясь решениями ГИК о продлении сроков регистрации, многие кандидаты все же смогли подать заявления на участие в выборах и были зарегистрированы.

«Но выборы — это борьба, и природа любой партии — это борьба за власть. Действительно, каждая партия отстаивает свою правоту, в том числе в рамках судебных разбирательств», — добавил Виктор Миненко.

Некоторые суды поддержали позицию Горизбиркома, другие — нет. «Но влиять на судебную систему у нас нет никакой возможности, поэтому, мы подчиняемся судебным решениям», — сказал Миненко.

«Правда ли, что вы здесь заняли пассивную позицию, и в таких судебных заседаниях участия не принимаете?», — не унимался Кинёв.

«Это не совсем так», — ответил глава ГИК Петербурга, пояснив, что физического участия представителей комиссии в судебных процессах не было лишь там, где требовались только письменные пояснения Горизбиркома для суда. Он отметил, что таких случаев было лишь «один-два».

Комментируя ход муниципальной кампании в Петербурге глава ЦИК Элла Памфилова отметила улучшение ситуации.

«Сдвиги есть, нам удалось переломить ситуацию в муниципальной кампании, но успокаиваться рано. У нас есть еще порядка 15 жалоб из Санкт-Петербурга. Расслабляться рано. Будем начеку», — сказала она.

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