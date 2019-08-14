Джакарта, , 13:58 — REGNUM

Экономист Хисар Сираит заявил, что строительство курортов в Индонезии сыном президента США Дональдом Трампом-младшим, указывают на то, что дело будет прибыльным, сообщает информационное агентство Antara.

«Это означает, что в США видят, что перспектива инвестиций и бизнеса в Индонезии будет прибыльным», — заявил Хисар Сираит, добавив, что это одновременно означает, что в Индонезии благоприятный инвестиционный климат.

По его словам, строительство международных курортов также приведет к притоку капитала и росту числа туристов в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполнительный вице-президент Trump Organization Дональд Трамп-младший представил в Джакарте два проекта курортов в Индонезии.

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