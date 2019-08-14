Киев, , 13:56 — REGNUM

Впервые в украинской истории Верховная рада следующего созыва систематизирует все имеющееся в наличии на сегодняшний день национальное законодательство. Об этом на брифинге 14 августа заявил новоизбранный депутат от партии «Слуга народа», представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук.

«У нас есть первоочередные законы, которые мы должны принять в ближайшее время. После этого у нас есть законы, по которым мы готовы вступать в широкую профессиональную дискуссию. Есть так называемые законы на будущее», — отметил Стефанчук.

«Задача, которую мы ставим перед Верховной радой, впервые за историю Украины — провести основательную систематизацию национального законодательства. Все эти законы, закончики и подзакончики сбить в кодексы, предложить новую систему нормативно-правовых актов. В конце концов, принять закон Украины про нормативно-правовые акты, чтобы у нас в государстве появилась правовая азбука», — добавил представитель Зеленского.

ИА REGNUMнапоминает, что в конце июня президент Украины Владимир Зеленский отменил 167 указов президентских указов. Среди них — 61 указ в экономической сфере, подписанные с 1991 до 2000 года президентами Леонидом Кравчуком и Леонидом Кучмой.

Позже на встрече с представителями бизнеса он рассказал о трудовом законе, который был создан еще в 1971 году.

«Документ содержит упоминание Великой Октябрьской социалистической революции и ленинских идей построения коммунистического общества… Советское государство последовательно реализует разработанную коммунистической партией программу жилищного строительства… Простите, это — треш!», — отметил президент Украины.