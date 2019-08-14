Курск, , 13:55 — REGNUM

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт отказался от участия в предвыборных дебатах, сообщил «Коммерсантъ».

Своё решение Старовойт объяснил недостатком времени, а своим приоритетом назвал исполнение прямых обязанностей. Время, отведённое ему в эфире, Старовойт предложил отдать его соперникам.

Как уже сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Курской области пройдут в единый день голосования 8 сентября. На пост кроме Старовойта претендуют Владимир Фирсов (КПРФ), Татьяна Черникова («Российская экологическая партия «Зеленые»), Николай Карцев («Справедливая Россия») и Владимир Федоров (ЛДПР).

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