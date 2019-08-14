Москва, , 13:48 — REGNUM

В Кремле не обсуждается инициатива о переходе на четырехдневную рабочую неделю, заявил 14 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что есть такие инициативы, что они предлагаются. Но пока в администрации это никак не обсуждается», — сказал он.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне премьер-министр России Дмитрий Медведев допустил переход мировой экономики к четырёхдневной рабочей неделе из-за технологического прогресса.

На днях представители Федерации независимых профсоюзов РФ поддержали данную инициативу, отметив, что это позволит оптимизировать время труда и отдыха, однако подчеркнули, что зарплата при этом сократиться не должна.

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