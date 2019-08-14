Исламабад, , 13:57 — REGNUM

Власти Пакистана наградили высшими наградами государства трех граждан Турции в честь 73-летия независимости страны, об этом 14 августа сообщает Anadolu Ajansi.

Отмечены были два члена турецкого парламента, а также высокопоставленный чиновник в министерстве здравоохранения страны.

Государственные служащие были отмечены за весомый вклад в развитие дружбы между странами.

Отмечается, что официальное награждение состоится в торжественной обстановке 23 марта 2020 года в Исламабаде в День независимости Пакистана.

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