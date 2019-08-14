Ашхабад, , 13:34 — REGNUM

В рамках Каспийского экономического форума, проходившего в Туркмении на побережье Каспия, состоялось заседание туркмено-астраханского делового совета по вопросам предпринимательства, пишет «Turkmenistan.ru».

В ходе встречи представители России и Туркмении обменялись мнениями о потенциале и перспективах развития экономического партнерства между Астраханским регионом и туркменскими бизнес-кругами.

Представители туркменской стороны ознакомили своих астраханских коллег с основными направлениями национальных и отраслевых программ развития, а также проектов в торгово-экономической, топливно-энергетической сельскохозяйственной и транспортно-коммуникационной сферах.

Астраханские компании проявили наибольший интерес к реализуемым в Туркмении проектам, целью которых является диверсификация промышленного сектора, модернизация промышленности, использование высоких технологий и создание наукоемких производств.