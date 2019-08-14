Бишкек, , 13:32 — REGNUM

Во время событий 7 — 8 августа, когда спецназ госкомитета нацбезопасности и сотрудники милиции проводили спецоперацию по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, столичный муниципалитет предоставил правоохранительным органам 70 пассажирских автобусов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

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Участники беспорядков, случившихся в эти дни в столице Киргизии, разбили стекла и зеркала на 30 муниципальных автобусах и еще один автобус сожгли. На их починку теперь требуется не менее 2 млн сомов (1 млн 875 тысяч рублей).

Также мэрия Бишкека теперь несет косвенные убытки — ежедневная выручка транспортного отдела снизилась на 100 тысяч — 120 тысяч сомов (94 тысячи — 112 тысяч рублей) и 60 водителей общественного транспорта временно остались без работы.

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