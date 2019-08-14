Москва, , 13:27 — REGNUM

Президент России Владимир Путин проведёт переговоры с главой Финляндии Саули Ниинистё. Как уточнили в канцелярии финского главы государства, рабочий визит российского лидера запланирован на 21 августа.

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«Президент Ниинистё и президент Путин проведёт официальные переговоры в президентском дворце», — говорится в сообщении.

Известно, что главы государств обсудят двусторонние отношения Финляндии и России. Как сообщили в Кремле, стороны также рассмотрят «ряд актуальных вопросов международной и региональной повестки дня, в том числе отношения России с Европейским Союзом в контексте текущего председательства Финляндии в Совете ЕС». По завершении переговоров президенты дадут совместную пресс-конференцию.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году состоялось несколько встреч Путина и Ниинистё. Одна из них прошла в августе в Сочи. В ходе неё финский президент немного поговорил с Путиным по-русски. В июле российский президент встретился с финским коллегой в Хельсинки после переговоров с главой США Дональдом Трампом.

Главы двух государств также встречались и в апреле 2019 года на полях Арктического форума в Санкт-Петербурге.