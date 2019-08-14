Джакарта, , 13:21 — REGNUM

Дональд Трамп-младший, сын президента США Дональда Трампа, представил в Джакарте два проекта, которые могут быть реализованы в двух регионах Индонезии, а именно в Лидо на Западной Яве и Бали, сообщает информационное агентство Antara.

«Когда этот проект будет завершен, Trump Residences станет непревзойденным курортом, предлагающим высочайший уровень роскошного образа жизни. Мы очень рады, что можем представить этот проект», — заявил исполнительный вице-президент Trump Organization Дональд Трамп-младший в Джакарте.

Ожидается, что Trump Residences Bali будет расположен на площади 102 га недалеко от международного аэропорта Нгура Рай. На территории комплекса будет расположено поле для игры в гольф, разработанное легендарным игроком Филом Микельсоном. Trump Residences Lido станет элитным курортом, расположенным на территории площадью 350 га недалеко от Джакарты.

Напомним, 41-летний Дональд Джон Трамп-младший — старший сын главы США. После избрания Дональда Трампа президентом он встал во главе семейного бизнеса — конгломерата The Trump Organization вместе со своей сестрой Иванкой Трамп и братом Эриком Трампом.