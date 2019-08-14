Бишкек, , 13:19 — REGNUM

За организацией беспорядков и попыток мародерства, произошедших в центре столицы Киргизии в ночь с 7 на 8 августа, стоят бывшие и действующие депутаты. Об этом на пресс-конференции заявил министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев, пишет «Кабар».

«Среди собиравшихся на площади Ала-Тоо были осужденные и наркоманы, которые собирались грабить город и организовать беспорядки. Сейчас идет следствие, мы согласно этой работе можем назвать имена», — сказал глава МВД.

ИА REGNUM напоминает, что после задержания экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева его сторонники, которые сдерживали силовиков почти сутки у резиденции бывшего главы государства, направились в Бишкек и попытались устроить акцию протеста в центральной части столицы. Милиции удалось пресечь противоправные действия и разогнать митингующих.

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