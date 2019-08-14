Бишкек, , 13:18 — REGNUM

Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение о назначении Памирбека Асанова на должность заместителя министра внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

До настоящего момента Памирбек Асанов возглавлял следственную службу министерства внутренних дел республики. А еще раньше, в 2010 году, работал начальником управления внутренних дел города Ош.

Отметим, что ранее занимавший пост заместителя главы МВД Курсан Асанов был уволен накануне, 13 августа, с формулировкой «за предательство интересов киргизской милиции и утерю доверия».