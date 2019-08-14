Пхеньян, , 13:23 — REGNUM

Северная Корея вновь ведет нелегальную торговлю в нарушение санкций Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на радиостанцию «Голос Америки».

Согласно опубликованным данным, 13 августа частная американская спутниковая компания Planet Labs зафиксировала 110-метровое судно, заполненное чем-то похожим на уголь, в северокорейском порту Нампхо.

Известно, что в период наблюдения за КНДР (с 1 по 13 августа) северокорейский порт Намхо посетило как минимум четыре судна, которые простояли в порту 3−4 дня.

Напомним, что в августе 2017 года была принята Резолюция Совета Безопасности ООН, запретившая экспорт из КНДР полезных ископаемых (угля, железа и свинца), а также морепродуктов.