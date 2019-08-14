Москва, , 13:13 — REGNUM

«Некие силы Запада» управляют процессом в Гонконге, который можно назвать «цветной революцией», заявил 14 августа журналистам новый посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

«Тут за кулисами управляют некие силы Запада, эти силы очевидны, — сказал он. — Они хотят подорвать систему «одно государство — два строя», чтобы создать сложности для развития Китая».

Посол напомнил, что Гонконг — он китайский, а «не американский или английский», Пекин не допустит «чужим совать свой нос в наши дела».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа из-за массовых беспорядков в Гонконге, которые совершаются проамериканскими демонстрантами, были парализованы и отменены все авиарейсы в аэропорту города до конца дня. Ранее в МИД Китая осудили попытку Соединенных Штатов осуществить «цветную революцию» в Гонконге.

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