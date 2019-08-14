Киев, , 13:08 — REGNUM

В Верховной раде Украины на заседании подготовительной группы новоизбранных народных депутатов сегодня, 14 августа, возникла перепалка между главой партии «Слуга народа», главой подготовительной депутатской группы Дмитрием Разумковым и действующим внефракционным депутатом, членом партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадимом Рабиновичем, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Политики Украины. Рада Иван Шилов © ИА REGNUM

В частности, Разумков, которого называют главным кандидатом на пост спикера новой Рады, вел заседание подготовительной депутатской группы на украинском языке, а Рабинович обратился на русском. Разумков напомнил Рабиновичу, что он является действующим народным депутатом и обязан говорить на украинском.

«Вы — действующий народный депутат. Это мне еще можно использовать разные языки. А вам всё-таки… Давайте придерживаться регламента», — призвал Разумков.

В свою очередь, Рабинович попросил Разумкова предоставить переводчика.

«Мои избиратели в основном говорят на русском языке. Что касается закона о регламенте, который вы зачитали, он касается Верховной рады. Мы с вами еще не Верховная рада. Мы не принимаем ничего… Если мы говорим о законе о регламенте, тогда, пожалуйста, должен быть переводчик… Тогда давайте по закону поставим переводчика, и пусть он переводит. Это сказано в законе о регламенте», — сказал Рабинович.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа в Верховной раде на предыдущем заседании подготовительной группы новоизбранных народных депутатов Разумков намекнул, что не будет отключать микрофон депутатам, если они будут выступать на русском языке. При этом он призвал депутатов быть толерантными и выступать в парламенте на украинском языке.

«Если мы говорим об официальной позиции, то я считаю, что всё-таки народные депутаты во время своей профессиональной деятельности должны использовать государственный язык (украинский — ред.). Я уверен, что 99% народных депутатов знают украинский. И представители нашей политической силы будут говорить на государственном языке», — пообещал Разумков.

ИА REGNUMнапоминает, что спикер парламента Украины предыдущего созыва Андрей Парубий отключал микрофон депутату, который пытался выступать на русском языке.

16 июля на Украине вступил в силу принятый предыдущими властями страны новый закон о языках, который резко сужает и без того неширокую сферу использования других языков, прежде всего русского языка.