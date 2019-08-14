Москва, , 13:04 — REGNUM

У США нет планов по размещению в европейских странах ракет средней и меньшей дальности. Такое намерение существует относительно Азии, заявил посол США в РФ Джон Хантсман в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Дипломат отметил, что существует много домыслов на эту тему. Однако если оружие такого класса и потребуется разместить, то в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на первой цепи островов, а не в Европе.

На встречах с российским руководством эта тема не поднималась, добавил Хантсман.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее США заявляли о возможном размещении в Азиатско-Тихоокеанском регионе своих ракет после выхода из ДРСМД. Соответствующие консультации уже проводятся, написала 13 августа The New York Times.

Российский МИД полагает, что США намеренно разрушили Договор о РСМД ради обеспечения собственной военной мощи.

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