Москва, , 13:04 — REGNUM

Президент Мозамбика Филипе Ньюси посетит с визитом Россию 21−23 августа, об этом 14 августа сообщили в посольстве республики в Москве.

«Визит президента Ньюси в Россию планируется 21−23 августа», — сообщили ТАСС в посольстве.

Отмечается, что главной целью визита Ньюси является встреча с президентом России Владимиром Путиным. Также Ньюси примет участие в Российско-мозамбикском бизнес-форуме, уточнили в посольстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Россия оказала экстренную гуманитарную помощь Мозамбику, пострадавшему от сильнейшего за последние десятилетия наводнения. Помощь была оказана в рамках финансируемого Россией проекта по укреплению потенциала Всемирной организации здравоохранения в области чрезвычайной медицинской готовности и реагирования.

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