Москва, 14 августа 2019, 13:04 — REGNUM
Президент Мозамбика Филипе Ньюси посетит с визитом Россию 21−23 августа, об этом 14 августа сообщили в посольстве республики в Москве.
«Визит президента Ньюси в Россию планируется 21−23 августа», — сообщили ТАСС в посольстве.
Отмечается, что главной целью визита Ньюси является встреча с президентом России Владимиром Путиным. Также Ньюси примет участие в Российско-мозамбикском бизнес-форуме, уточнили в посольстве.
Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Россия оказала экстренную гуманитарную помощь Мозамбику, пострадавшему от сильнейшего за последние десятилетия наводнения. Помощь была оказана в рамках финансируемого Россией проекта по укреплению потенциала Всемирной организации здравоохранения в области чрезвычайной медицинской готовности и реагирования.
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