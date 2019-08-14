Симферополь, 14 августа 2019, 13:02 — REGNUM
Политика Украины определяется не в Киеве, а в Вашингтоне и других западных столицах, поэтому водная блокада Крыма является частью общей антироссийской стратегии Запада. Такое мнение 14 августа на своей странице в Facebook высказал глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя одобрение новых украинских властей водной блокады российского полуострова.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель президента Украины Антон Кориневич заявил, что Киев имел полное право перекрывать Северо-Крымский канал. В ответ власти российского полуострова называли подобные действия — государственным терроризмом.
Об этом: Глава Крыма: водная блокада полуострова — государственный терроризм