Симферополь, , 13:02 — REGNUM

Политика Украины определяется не в Киеве, а в Вашингтоне и других западных столицах, поэтому водная блокада Крыма является частью общей антироссийской стратегии Запада. Такое мнение 14 августа на своей странице в Facebook высказал глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя одобрение новых украинских властей водной блокады российского полуострова.

«Поэтому вне зависимости от рассуждений украинских чиновников ключевые решения о прекращении или продолжении блокады будут приниматься далеко от берегов Днепра», — подчеркнул Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель президента Украины Антон Кориневич заявил, что Киев имел полное право перекрывать Северо-Крымский канал. В ответ власти российского полуострова называли подобные действия — государственным терроризмом.

Об этом: Глава Крыма: водная блокада полуострова — государственный терроризм