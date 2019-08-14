Киев, , 13:00 — REGNUM

Проблему нелегальной добычи янтаря на Украине надо решать через суды и созданием прозрачных процедур для этой отрасли.

Об этом 13 августа заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический экспертАлександр Лазарев, комментируя результаты поездки президента Зеленского в Олевский район Житомирской области.

«Касательно добычи янтаря. Это проблема Украины и целых регионов. Решать это нужно более конструктивно, а не созданием очередного шоу для масс, чтобы получить определенную легитимизацию и поддержку… Это нужно решать через суды. Нужно понять — мы строим определенный театр трагикомедии или строим правовое государство?» — задался вопросом Лазарев.

При этом он прогнозирует, что новая власть обеспечит тюремные сроки некоторым силовикам и госчиновникам, которые причастны к нелегальной добыче янтаря.

«Будут посадки, будут расследования… Точечно. Им нужны посадки, о которых они заявляли, нужно создавать видимость деятельности. У народа есть спрос на месть предыдущей власти. Действующая власть это прекрасно понимает, и будет этим пользоваться. Под это будут подгонять свои меркантильные интересы передела определенных активов», — считает Лазарев.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа президент Зеленский посетил с рабочим визитом в Олевский район Житомирской области, в котором процветает незаконная добыча янтаря. Президент отметил, что на Украине теневой рынок янтаря составляет 500 млн долл в год.

Жестко раскритиковав положение дел в отрасли, глава украинского государства призвал главу Нацполиции Украины Сергея Князева уволить начальника Нацполиции в Житомирской области Вячеслава Печененко и глав райотделов полиции Олевского района Житомирской области. Также он призвал уволить глав СБУ Житомирской, Ровенской и Волынской областей, а также начальника Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского.

«Эта проблема приобрела масштабы экологического бедствия. Тысячи гектар леса превратили в пустыню… Мы сегодня облетели территорию и видели это», — добавил Зеленский.

Ряд экспертов уже раскритиковали позицию президента Украины на этом совещании, отметив, что нельзя обвинять чиновников без соответствующего решения суда.