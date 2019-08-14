Москва, , 12:58 — REGNUM

Политический заказ затмевает у постпреда Великобритании при ООН остатки разума: Карен Пирс несёт очередную «правозащитную» околесицу и даже не отдаёт себе отчёта в том, насколько её постановка вопроса политически и чисто логически уязвима, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин 14 августа, комментируя заявление постпреда Великобритании при ООН об «отчаянном» положении граждан Украины в Крыму.

«В данном случае речь даже не идёт о том, что разговоры о лишении украинских граждан в Крыму «базовых услуг» по принципу гражданства являются ложью — ложь представляет собой стандартный приём британской дипломатии.

И ещё одним стандартным её приёмом является «двойной стандарт»: по ущемлению прав меньшинств в мировых «передовиках» сегодня находится как раз подопечная англосаксам Украина.

Речь идёт о том, что британка и её правительство акцентируют заботу о правах 2 процентов населения Крымского Федерального округа, выражая одновременно полное презрение к правам 97,5% его жителей. А эти жители и во время проведения референдума в 2014 году, и самим фактом наличия у них российского гражданства ясно выразили свою политическую позицию.

Международное сообщество обязано признать выбор крымчан, но современный мир всё ещё несёт в себе остатки навязанной ему в 1990-е Западом политики приоритетности прав меньшинств.

Спору нет, меньшинства во всех странах должны быть защищены, однако объём гарантированных им прав не может и не должен превышать объём прав, гарантированных большинству населения будь то по национальному принципу или по принципу гражданства.

Точно так мы должны строить национальную политику и в нашей стране. А на слова британки по Крыму следует просто наплевать», — высказал свою точку зрения Демурин.

Как сообщало ИА REGNUM, постпред Британии Карен Пирс на заседании Совбеза ООН заявила о нарушении гуманитарных прав в ряде регионов. В качестве примера «отчаянного» положения она привела Крым, где граждане Украины якобы лишены доступа к базовым услугам.

Читайте также: Британский постпред заявила в ООН, что украинцы в Крыму — социальные изгои