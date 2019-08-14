Вена, , 12:56 — REGNUM

Австрийское федеральное ведомство защиты конституции и борьбы с терроризмом назвало главную угрозу для безопасности Австрии. Это — исламистский терроризм, говорится в отчете ведомства за 2018 год, пишет газета Kronen Zeitung.

Прежде всего угрозу представляют собой боевики с европейским гражданством, возвращающиеся домой из мест боевых действий. Из-за их военной подготовки и боевого опыта они обладают криминогенным потенциалом, который трудно подсчитать. Эти люди склонны применять насилие и в мирной жизни, не чувствуют эмпатии, а также имеют связи с террористическими организациями.

В 2018 году спецслужбы выявили 320 австрийских граждан, отправившихся воевать в Сирию и Ирак на стороне исламистов. 62 из них не смогли выехать из Австрии, 93 вернулись домой, а 58, очевидно, были убиты. 107 человек к концу 2018 года оставались на Ближнем Востоке.

В отчете также сообщается, что в 2018 году на 35,1% снизилось число преступлений, совершаемых левыми экстремистами: 137 против 211 годом ранее. Число правоэкстремистских преступлений увеличилось на 1,1%. В 2018 году их было совершено 1075, в 2017 году — 1063.

Также в отчете уделено внимание шпионажу иностранных спецслужб в Австрии. Благодаря своему географическому положению, членству в Европейском союзе и научному и экономическому потенциалу Австрия считается предпочтительным районом деятельности иностранных разведывательных служб. В 2018 году были выявлены попытки вербовки в различных слоях общества.

«В дополнение к классическому шпионажу, такому как попытка получить конфиденциальную или секретную информацию с помощью источников, проводится разведывательная деятельность с целью оказания влияния на принятие государственных решений, структуры власти и местные органы власти», — говорится в тексте.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Федеральная служба защиты конституции Германии назвала главным соперником немецкой контрразведки Россию, Иран и Китай.