Киев, , 12:54 — REGNUM

В Верховной раде Украины будет создан парламентский комитет, который займется вопросами Донбасса, Крыма и защитой прав человека. Об этом 14 августа заявил новоизбранный депутат от партии «Слуга народа», представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук, комментируя инициативу оппозиции создать отдельный комитет по Донбассу.

«Комитет по Донбассу обязательно будет… Но он объединяется с Крымом и правами людей, потому что это как раз тот комитет, который должен быть. Основное что ущемляется, это права человека», — добавил Стефанчук.

При этом он сообщил, что оппозиция точно не получит бюджетный комитет, поскольку вопрос бюджета — «это вопрос ответственности перед страной».

«Пусть настаивают… Поскольку наша партия получила доверие от народа мы должны в полном объеме взять на себя ответственность в рамках предоставленных нам полномочий, чтобы потом мы не играли в те игры, которые были все эти 28 лет», — отметил соратник Зеленского.

ИА REGNUMнапоминает, что 9 августа президентская партия «Слуги народа» обнародовала предварительный список комитетов в Раде нового созыва. Их число сокращено с 27 до 22. В частности, президентская политсила предложила создать комитет по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, деоккупации Крыма, прав человека, национальных меньшинств, межнациональных отношений».

14 августа новоизбранный депутат от «Оппозиционной платформы — за жизнь» Вадим Рабинович сообщил, что оппозиции пока не предлагали ни должности в Раде, ни парламентские комитеты. Вместе с тем, по его словам, оппозиция должна контролировать бюджетный комитет, регламентный комитет и комитет по свободе слова.