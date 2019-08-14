Симферополь, , 12:53 — REGNUM

Сменяемость власти сама по себе не является гарантией улучшения её качества, пример Украины это отчётливо показал. Такое мнение 14 августа заявил на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Из Киева в последние дни прозвучало несколько заявлений по поводу водной блокады Крыма. Их суть сводится к тому, что новое украинское руководство считает перекрытие Северо-Крымского канала правильной и правомерной стратегией… Такие заявления украинских чиновников свидетельствуют о крайне низком качестве человеческого материала, который заполняет коридоры власти соседнего государства», — отметил глава РК.

По его словам, на Украине президенты, политики и партийные вывески меняются, а подходы — остаются прежними.

«Это ясно показывает, что сменяемость власти сама по себе не является гарантией улучшения её качества. Выбрав так называемые «новые лица», украинцы всё равно получили «те же яйца, только в профиль», — подчеркнул глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти российского полуострова назвали попытки лишить крымчан воды путём перекрытия Северо-Крымского «формой государственного терроризма».

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