Вашингтон, , 13:13 — REGNUM

На долю США приходится 92% всей военно-технической помощи, полученной Украиной из-за рубежа, начиная с 2014 года, сообщило 13 августа посольство Украины в США на своей странице в социальной сети Facebook.

«Это важное свидетельство доверия от наших американских партнёров к военно-техническому сотрудничеству с Украиной, а также знак результатов реформ и наработок, которые происходят и будут осуществляться в украинской военной и оборонной сферах», — сказано в сообщение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат в президенты США Джозеф Байден заявил, что хочет сделать Украину приоритетом международной политики США, а также предоставить ей больше американского оружия.

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