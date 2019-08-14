Вашингтон, 14 августа 2019, 13:13 — REGNUM
На долю США приходится 92% всей военно-технической помощи, полученной Украиной из-за рубежа, начиная с 2014 года, сообщило 13 августа посольство Украины в США на своей странице в социальной сети Facebook.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат в президенты США Джозеф Байден заявил, что хочет сделать Украину приоритетом международной политики США, а также предоставить ей больше американского оружия.
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