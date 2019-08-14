Вашингтон, 14 августа 2019, 12:47 — REGNUM
США ввели санкции против двух армянских компаний — ЗАО «Маркел» и Ереванского научно-исследовательского института средств связи (ЕрНИИСС).
В официальном сообщении министерства торговли США отмечается, что последние включены в список компаний, которые, по достоверным данным, представляют угрозу национальной безопасности США или занимаются деятельностью, которая может противоречить интересам США или внешней политике.
Американское официальное сообщение утверждает, что «Макел» ведёт бизнес с иранской организацией, которая находится под санкциями США.
Помимо армянских компаний, в санкционный список вошли Российский научно-исследовательский радиотехнический институт Калуги, а также 14 других компаний из Грузии, Бельгии, Соединенного Королевства, Канады