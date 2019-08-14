Канберра, , 12:55 — REGNUM

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон на совещании кабинета министров заявил, что в стране будет постепенно вводиться запрет на вывоз мусора за рубеж. Такая мера предназначена для повышения степени переработки отходов в самой Австралии, сообщает австралийское информационное агентство ABC News.

В прошлом году Австралия экспортировала около 4,5 млн тонн отходов за границу для переработки, что обошлось ей в 2,8 миллиардов долларов США. Как правило, мусор отправляют по морю в страны Азии. Недавно Китай, Малайзия и Индонезия запретили развитым странам отправлять им отходы. Австралия перерабатывает только 12% своих отходов.

Правительство страны решило бороться со свалками самостоятельно, чтобы избежать загрязнения морей и океана. Так, уже приняты первые меры: на заводах по переработке отходов создают дополнительные рабочие места, жителей страны призывают сортировать мусор у себя дома. Более того, эксперты уже начинают разрабатывать проекты по вторичному использованию пластика.

Отмечается, что запрет на вывоз мусора не будет установлен немедленно, и каждый штат будет самостоятельно определять его сроки.