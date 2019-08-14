Пхеньян, , 13:07 — REGNUM

Главной целью атак северокорейских хакеров является Южная Корея. К такому выводу пришли эксперты комитета по санкциям против КНДР Совета Безопасности ООН, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

В настоящий момент комитет ведёт расследование 35 случаев кибератак на 17 стран за последние полгода, совершенных из КНДР. Десять случаев пришлось на Южную Корею, три — на Индию и по две — на Бангладеш и Чили. С помощью проведения кибератак Северной Корее удалось выручить около двух миллиардов долларов, которые были похищены с расчетных счетов физических и юридических лиц, а также путём продажи криптовалюты, также принадлежавшей пользователям в других странах.

Эксперты отмечают, что таким образом Северная Корея пытается найти новый источник иностранной валюты, приток которой практически полностью ограничен из-за санкций Совета Безопасности ООН. Валюта необходима для взаиморасчетов с иностранными поставщиками, в частности — с Китаем. Торговый дефицит КНДР в торговле с Китаем превышает 1 млрд долларов.