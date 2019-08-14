Сеул, , 12:46 — REGNUM

Южная Корея и США продлили действие многостороннего договора об обслуживании авиации (MASA). Об этом сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо» со ссылкой на министерство обороны.

Согласно договору, США имеют право задействовать коммерческие лайнеры для перевозки военнослужащих и грузов в случае начала войны на Корейском полуострове. С целью отработки действия данного механизма, обе стороны с 2004 года проводили регулярные учения по переброска военнослужащих США с военных баз в Окинаве и на Гавайях, однако в прошлом и текущем году манёвры не проводились, чтобы не провоцировать Северную Корею.

Представители Южной Кореи и США обсуждали продление договора с июля и пришли к согласию о необходимости его продления ещё на пять лет. Впрочем, об этом не было объявлено широкой публике, с целью не допустить дальнейшей эскалации напряжённости на Корейском полуострове.