Сеул, , 12:53 — REGNUM

В предверии саммита G7 правительство Южной Кореи намеренно обсудить со странами Большой семерки экспортные меры Японии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, заместитель министра иностранных дел Юн Сун Гу посетит с официальным визитом Италию и Германию, а заместитель министра иностранных дел по экономическим вопросам Юн Кан Хён — Францию и Великобританию.

Известно, что представители МИДа Южной Кореи встретятся с официальными лицами каждой страны и обсудят вопросы касательно экспортных ограничений Японии.

Кроме того, на следующей неделе второй замглавы МИД Южной Кореи Ли Тхэ Хо планирует посетить США, а заместитель начальника Управления национальной безопасности Ким Хён Чжон посетит Канаду.

Напомним, что саммит G7 пройдет с 24 по 26 августа в столице Франции.

G7 (Большая семерка) — международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию.