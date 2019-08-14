Симферополь, 14 августа 2019, 12:36 — REGNUM
Попытка лишить крымчан воды путём перекрытия Северо-Крымского канала является «формой государственного терроризма». Об этом 14 августа написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в парламенте РК заявили, что спустя пять лет после перекрытия Северо-Крымского канала сельское хозяйство полуострова приспособилось к жизни без днепровской воды.
Об этом: Агрокомплекс Крыма приспособился к жизни без днепровской воды — политик