Симферополь, , 12:36 — REGNUM

Попытка лишить крымчан воды путём перекрытия Северо-Крымского канала является «формой государственного терроризма». Об этом 14 августа написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Водная блокада не дала тех результатов, на которые рассчитывали в Киеве. Дефицита воды для хозяйственно-питьевых нужд нет, экономика полуострова развивается, турпоток растёт, сельское хозяйство адаптировалось к новым условиям. Но это не отменяет того несомненного факта, что попытка лишить более двух миллионов человек пресной воды является формой государственного терроризма», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в парламенте РК заявили, что спустя пять лет после перекрытия Северо-Крымского канала сельское хозяйство полуострова приспособилось к жизни без днепровской воды.

Об этом: Агрокомплекс Крыма приспособился к жизни без днепровской воды — политик