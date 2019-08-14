Симферополь, 14 августа 2019, 12:34 — REGNUM
Российский государственный символ — двуглавый орёл — установлен на фасаде здания Государственного совета Крыма в Симферополе. Российский герб занял место, пустовавшее пять лет, сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
«Решением главного Геральдического совета при президенте Российской Федерации установлен двуглавый орел», — приводит слова Фикса Крыминформ.
Монтаж герба размером 2,3 на 3 м завершили 13 августа. Работы финансировались из бюджета Крыма.
До присоединения полуострова к РФ на здании находился герб Украины. После референдума 2014 года, на котором более 95% жителей Крыма высказались за воссоединение с Россией, на здании установили надпись «Государственный совет Республики Крым».
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