Сеул, , 12:48 — REGNUM

Главы разведывательных ведомств Северной и Южной Кореи провели секретную встречу в апреле. Об этом южнокорейскому информационному агентству Yonhap сообщил правительственный источник.

Переговоры между руководителем национальной разведывательной службы Южной Кореи Со Хуном и его северокорейским коллегой Чан Кым Чхолем состоялась после того, как в апреле был смещён со своего поста предшественник Чан Кым Чхоля из-за провала саммита в Ханое в феврале этого года. Источник сообщил, что главной темой встречи стал обмен мнениями о ситуации на Корейском полуострове и расширение информационного обмена между разведывательными ведомствами.

На данный момент активное межкорейское взаимодействие осуществляется именно по линии разведслужб из-за отсутствия дипотношений между странами.